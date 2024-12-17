Aylin Cesur, Kız Çocukları İçin Ödül Aldı

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(ANKARA) - Kız Çocukları ve Kadın Hakları İçin Üstün Destek Ödülü'ne layık görülen Aylin Cesur, "Ben farkındalık oluşturmak adına ve aslında büyümeyecek tüm ölen kız çocukları adına ödülü Narin için almak istiyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nda BY Kadın Dergisi ve Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi ev sahipliğinde, Yılın Başarılı Kadınları Ödül Töreni düzenlendi. Törende 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Kız Çocukları ve Kadın Hakları İçin Üstün Destek Ödülü'ne layık görüldü. Ödül takdimi sonrası kısa bir konuşma yapan Cesur şunları söyledi:

"Ben farkındalık oluşturmak adına ve aslında büyümeyecek tüm ölen kız çocukları adına ödülü Narin için almak istiyorum. Narin ve diğer kız çocuklarımız, kadınlarımız belki nice ödüller alacaklardı. Yetkililere sesleniyorum; Narin cinayeti ve bu belirsizlik üzerinden dört ay geçti. Lütfen hiç değilse vicdanımızı biraz olsun dindirebilmek adına araştırmanın tamamlanmasını ve cinayeti işleyenlerin yargı önünde hesap vermelerini istiyoruz."