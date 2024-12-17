Aylin Cesur, Kız Çocukları İçin Ödül Aldı - Son Dakika
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Aylin Cesur, Kız Çocukları İçin Ödül Aldı

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Aylin Cesur, ödül konuşmasında Narin ve ölen kız çocukları için farkındalık yarattığını vurguladı.

17.12.2024 21:29
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(ANKARA) - Kız Çocukları ve Kadın Hakları İçin Üstün Destek Ödülü'ne layık görülen Aylin Cesur, "Ben farkındalık oluşturmak adına ve aslında büyümeyecek tüm ölen kız çocukları adına ödülü Narin için almak istiyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nda BY Kadın Dergisi ve Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi ev sahipliğinde, Yılın Başarılı Kadınları Ödül Töreni düzenlendi. Törende 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Kız Çocukları ve Kadın Hakları İçin Üstün Destek Ödülü'ne layık görüldü. Ödül takdimi sonrası kısa bir konuşma yapan Cesur şunları söyledi:

"Ben farkındalık oluşturmak adına ve aslında büyümeyecek tüm ölen kız çocukları adına ödülü Narin için almak istiyorum. Narin ve diğer kız çocuklarımız, kadınlarımız   belki nice ödüller alacaklardı. Yetkililere sesleniyorum; Narin cinayeti ve bu belirsizlik üzerinden dört ay geçti. Lütfen hiç değilse vicdanımızı biraz olsun dindirebilmek adına araştırmanın tamamlanmasını ve cinayeti işleyenlerin yargı önünde hesap vermelerini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aylin Cesur, Kız Çocukları İçin Ödül Aldı - Son Dakika

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