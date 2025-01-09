AYM'den Bireysel Emeklilik İptali - Son Dakika
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AYM'den Bireysel Emeklilik İptali

Anayasa Mahkemesi, bireysel emeklilik aktarım usullerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

09.01.2025 13:47
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Anayasa Mahkemesi (AYM), emeklilik taahhüt sözleşmesinin bireysel emeklilik sistemine aktarımındaki usul ve esasların idare tarafından belirlenmesine ilişkin hükümler içeren düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, AYM, 7319 sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bireysel emeklilikle ilgili bazı düzenlemelerin iptali istemini karara bağladı.

AYM'nin kararında, mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarları kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktaran üyelerin sistemde kazanacakları süreye, emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ile usullerin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirleneceğinin hükme bağlandığı belirtildi.

İptal isteminde ise bireysel emeklilik sisteminin sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olduğu, kişilerin bireysel emeklilik kapsamında aktarımları sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisinin idareye verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu, bu yöndeki düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği ifade edildi.

İptal isteminde ise bireysel emeklilik sisteminin sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olduğu, bu nedenle sosyal güvenlik hakkı kapsamında kaldığı belirtilerek, "dava konusu kurallarla aktarım ile aktarım sonrası kazanılacak süreye ve üyelerden sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisinin idareye verildiği" aktarıldı.

Sosyal güvenlik hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğine işaret edilen kararda, söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, anılan düzenlemenin iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında iptali istenen düzenlemede çalıştığı veya üyesi olduğu kişi veya kurumlarla emeklilik taahhüt sözleşmesi yapan bireylerin bu sözleşmelerin bireysel emeklilik sitemine aktarımı sonrasında emeklilik hakkını kazanabilmesi için gereken yaş ve süre şartlarının Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenmesine imkan tanındığı vurgulanarak, "Bu suretle emeklilik hakkının doğumu için sağlanması gereken ve sözleşmede belirlenen şartlara müdahale edilmiştir. Bu itibarla kuralların Anayasa'nın 48. maddesinde güvence altına alınan sözleşme özgürlüğünü sınırlandırdığı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Belirtilen yasal düzenlemeyle idari kuruma "doğrudan düzenleme yetkisi verildiği", bunun "bireylerin emeklilik hakkını elde edebilme şartlarının idare tarafından her zaman değiştirilebilir nitelikteki düzenlemelerle belirlenebilecek" hale getirildiği aktarılan kararda, şunlara yer verildi:

"Dolayısıyla emeklilik hakkını kazanma şartları hususunda temel çerçeve ve ilkelerin kanunda belirlenmediği, idareye geniş bir takdir yetkisinin tanındığı anlaşılmıştır. Bu itibarla sözleşmenin içeriğine yönelik sınırlama öngören kuralların kanunilik şartını sağlamadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AYM'den Bireysel Emeklilik İptali - Son Dakika

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