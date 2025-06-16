Aynişan Öğretmen Kanseri Yendi, Okuluna Döndü - Son Dakika
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Aynişan Öğretmen Kanseri Yendi, Okuluna Döndü

Aynişan Öğretmen Kanseri Yendi, Okuluna Döndü
16.06.2025 11:12
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Meme kanserini yenerek okula dönen Aynişan Çoban, öğrencileriyle duygusal anlar yaşadı.

Antalya'da, meme kanserini erken teşhis ve tedaviyle yenmeyi başaran kimya öğretmeni Aynişan Çoban, çok sevdiği öğrencilerine ve meslektaşlarına kavuştu.

Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 50 yaşındaki Çoban'a 8 Ağustos 2024'te üçüncü evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Her yıl rutin yaptırdığı kontroller sayesinde hastalığı erken teşhis edilen Çoban, 8 kür kemoterapi ve ışın tedavisi aldı, ameliyat oldu.

İki çocuk annesi Çoban, eşinin ve sevdiklerinin de desteğiyle kanseri yenmeyi başardı. Doktoru, mesleğine dönebileceğini söyleyince okuluna koşan Aynişan öğretmene meslektaşları ve öğrencileri sürpriz hazırladı.

Evlerinde pasta, börek yaparak sabah erken saatte okula giden meslektaşları, "Kim ya bu kimyacı", "Yeni gelmedim geri geldim", "Başımızın tacı", "Neşen sonsuz olsun" gibi yazıların yer aldığı çok sayıda pankart hazırladı, öğretmenler odasını balonlarla süsledi.

Derse gireceği sınıfın koridorunda toplanan öğretmen ve öğrencileri, ellerinde balonlar, pankartlarla müzik eşliğinde Çoban'ı karşıladı. Karşısında sevdiklerini görünce şaşıran ve sarılarak mutluluk gözyaşları akan Çoban'ın meslektaşları da sevinç gözyaşı döktü.

"Kanserim' diye gözünde büyütmesinler"

Aynişan Çoban, AA muhabirine, 25 yıllık meslek hayatında unutamayacağı bir anı yaşadığını söyledi.

Hastalığı boyunca okuldaki arkadaşlarının desteğini gördüğünü anlatan Çoban, daha izni olmasına rağmen dayanamayıp okuluna döndüğünü ifade etti.

Öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu belirten Çoban, "Okula girdim, koridoru döndüm ve o manzarayla karşılaştım. Şaşırdım, güzel gözlerle bakıyorlardı, gerçekten çok duygusaldı, çok özel hissettim. Hepsinin elinde notlar var, o anda hepsine sarılmak istedim. Hepimizin gözyaşları aktı. Çok farklı duygular hissettim." diye konuştu.

Çoban, kanseri normal bir hastalık gibi kabul ederek, saçları dökülünce de takı, fular ve bandanalar bağlayarak kendini motive etmeye çalıştığını dile getirdi.

Kaşları dökülünce kalemle boyadığını anlatan Çoban, "Aynaya baktığınızda solgunluk görürseniz motivasyonunuz azalıyor. Onun için hep güçlü görünmeye çalıştım. Eşim çok büyük destek oldu. Meslektaşlarım, sevdiklerim sürekli aradı. Ağrılarım çok arttığında 'Az kaldı geçecek' diyordum." ifadelerini kullandı.

Çoban, kanserle mücadele ederken çok sevdiği mesleğine döneceği günü hayal ettiğini, tedavisi bittiği an okuluna geldiğini kaydetti.

Kanser hastalarına da önerilerde bulunan Çoban, şöyle konuştu:

"Kanseri gözlerinde büyütmesinler. Nasıl boğazımız ağrıyorsa bu da bir hastalık. Sadece tedavi süreci uzun. Küçük küçük motivasyon nedenleri bulmaya çalışsınlar. İnsanlar aramaktan korkmasınlar, 'ne düşünür, rahatsız mı ederim' demesinler. Konuşmak istemiyorsa söyler zaten. Yılmasınlar, mutlaka başarabilirler."

"Kimya dersini Aynişan öğretmenim sevdirmişti"

Meslektaşlarından Çiğdem Kandemir de Çoban'ın bu sene okula başlayacağını hiç tahmin etmediklerini, geleceğini bir gün öncesinden öğrendiklerini söyledi.

Hızlıca koordine olup, hazırlık yaptıklarını belirten Kandemir, "Mutlu olsun istedik ama hepimiz çok duygulandık." dedi.

Öğrencilerinden 10. sınıfta okuyan Lütfi Arda Atar ise öğretmeni kanser olduğunu duyunca üzüldüğünü ifade etti. Tekrar göreve dönünce mutlu olduğunu vurgulayan Atar, "Kimya dersini Aynişan öğretmenim sevdirmişti. Hocamızı çok seviyorduk, dersine kesin katılırdık. Tekrar gelince epey şaşırdım ama çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aynişan Öğretmen Kanseri Yendi, Okuluna Döndü - Son Dakika

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