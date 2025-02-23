Aysel Gürel, Anma Programı ile Yaad edildi - Son Dakika
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Aysel Gürel, Anma Programı ile Yaad edildi

Kadıköy Belediyesi, sanatçı Aysel Gürel'in anma programını düzenleyerek onu hatırladı. Katılımcılar Gürel ile ilgili anılarını paylaştı, duygusal ve eğlenceli anlar yaşandı.

23.02.2025 23:46  Güncelleme: 00:46
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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Renkli kişiliği ve yazdığı unutulmaz şarkılarla hafızalarda yer eden Aysel Gürel Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar, torunu Söz Ar ile sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim Gürel'le ilgili hatıralarını paylaştı. Anılar anlatılırken salonda zaman zaman kahkahalar yükselirken, kimi zaman da duygusal anlar yaşandı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı "Kadıköy Belediyesi olarak, geçmişimize, sanatımıza, kültürümüze sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadıköy Belediyesi, 17 Şubat 2008'de yaşamını yitiren, sanatçı ve şarkı sözü yazarı Aysel Gürel için anma programı düzenledi. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Gürel'in oyuncu ve tiyatro sanatçısı kızı Müjde Ar, Ar'ın eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, torunu Söz Ar, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile çok sayıda ünlü isim katıldı.

Anma programında tiyatro sanatçısı ve oyunccu Tamer Levent, Aysel Gürel ve kızı Mehtap Ar'ın kitaplarının yayıncısı Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya, pop müziğin sevilen isimlerinden Burcu Güneş, Yonca lodi ve Reyhan Karaca, gazeteciler Deniz Durukan ve Ayşen Şahin ile yazar Figen Şakacı Aysel Gürel'le anıları paylaştı. Bu sırada sık sık salonda kahkahalar yükselirken, kimi zaman da duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan, Şebnem Sönmez geçirdiği trafik kazası nedeniyle programa katılamazken, sağlık sorunları nedeniyle katılım gösteremeyen Sezen Aksu ve Zerrin Özer ile Aysel Gürel için "çocukluk arkadaşım" ifadelerini kullanan Sunay Akın'ın anma için gönderdiği mesajları okundu.

Sunumunu Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürü Ömür Kurt'un gerçekleştirdiği program, Aysel Gürel'in hayatının anlatıldığı kısa film gösterimiyle başladı. Gürel'i yakından tanıyanların anlatımıyla hayatından kesitlerin aktardığı videoda Gürel'in yazdığı Firuze, Ünzile gibi şarkılarının hikayelerine de yer verildi. Video, "Ne sevdası ne kavgası biten bütün kadınlara" mesajıyla son buldu.

Kösedağı: "Geçmişimize, sanatımıza, kültürümüze sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz"

Kısa film gösteriminin ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı bir konuşma yaptı. Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı şarkılarla büyüdüğünü söyleyen Kösedağı, "Bu salon 650 kişilik ve en arka sıralara kadar dolu. Biz Kadıköy Belediyesi olarak, geçmişimize, sanatımıza, kültürümüze sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. Bütün Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımız, sanata, tariheü yaşam biçimine, özgürlüklere sonuna kadar sahip çıkacak" şeklinde konuştu.

Müjde Ar:  "İyi ki bize deli olmayı öğretmiş"

Kösedağı'nın ardından Müjde Ar annesini ve onunla ilgili anılarını paylaştı. Ar şöyle konuştu:

"Ben Aysel'in kızıyım, ona benziyorum. Kardeşim Mehtap, o da onun gibiydi. Yani, 3 tane deli kadın. İyi ki bize deli olmayı öğretmiş. Çünkü, bazı coğrafyalarda deli olunmadan yaşam çok zor gidiyor. Hele sanatçıysanız, yazarsanız, çizerseniz, gazeteciyseniz delirmeniz için çok sebep var. Annem, inatçı bir yaşam savaşçısıydı. Hayata çok bağlıydı. Bizlere iyi insan olmayı öğretti. Kimsenin hiçbir şeyinde gözü olmayan, sadece iyilik taşıyan 2 çocuk yetiştirdi."

Söz Ar: "Çocuklar okudukça, kadınlar çalıştıkça umut tükenmez"

Programda, Gürel'in 2021'de yaşamını yitiren kızı Mehtap Ar da anıldı, Mehtap Ar'ın hayatından fotoğrafların yer aldığı bir video gösterimi gerçekleştirildi. Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"Anneannemden de teyzemden şunu öğrendim, çalışmak. Çok büyük bir yokluktan gelip tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmiş bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Anneannem son anına kadar çalıştı. Annem de tüm Türkiye'yi dolaştı, milyonlarca çocuğa bedava tiyatro yaptı. Çocuklar okudukça, kadınlar çalıştıkça umut tükenmez."

Programda Burcu Güneş, Yonca Lodi, Reyhan Karaca, sözlerini Gürel'in yazdığı şarkılar seslendirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aysel Gürel, Anma Programı ile Yaad edildi - Son Dakika

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