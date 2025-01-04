Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-119" sevk edildi.
Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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