Ayvacık'ta çıkan yangın ormana sıçradı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Bugün saat 17.00 sıralarında Ayvacık'a bağlı Bahçedere köyü yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan ve ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 6 hizmet aracı ve toplam 48 orman işçisi ile de karadan müdahale başlatıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.