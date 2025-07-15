Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Orman ekiplerinin rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Orman Yangını - Son Dakika
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