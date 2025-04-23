Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ayvacık istikametinden Assos Antik Kenti'ne seyreden Ali K. idaresindeki 17 PJ 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Otomobildeki Ahmet Ş, Raziye Ş, Gökhan Ş. ve Günnar Ş. yaralandı.
Ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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