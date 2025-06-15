Ayvacık'taki Yangında Kertenkeleye Su

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangından etkilenen oluklu kertenkeleye orman işçilerinin su vererek serinlettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında dün saat 20.30 sıralarında tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ile 85 personel müdahale etti. Alevler, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam eden ekipler, sabah saatlerinde yangından etkilenen oluklu kertenkele buldu. Personel, oluklu kertenkeleye su vererek, serinletti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yudum su, bir dünya merhamet. Çanakkale'de yangından etkilenen oluklu kertenkele, Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalan kaplumbağa. Dostlarımızın imdadına orman kahramanları yetişti. Unutmayalım dikkatsizliğimiz sadece ağaçları değil, dostlarımızı da tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale),