Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 21 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.
Ayvacık ilçe merkezi, belde ve köylerinden kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi için Pazaryeri Camisi'nde program düzenlendi.
Kafile, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Ayvacık imam hatiplerinden Mustafa Yılmaz öncülüğünde yola çıktı.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'tan Umre Kafilesi Uğurlandı - Son Dakika
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