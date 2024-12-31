Ayvalık Belediye Başkanı'ndan Yeni Yıl Kutlaması ve İkramiye Müjdesi

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yılın son gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Tüm birim çalışanlarının buluştuğu yeni yıl kutlamasında ikramiye müjdesi de veren Başkan Ergin, "Hepinize teşekkür ediyorum emeklerinize sağlık. Önümüzdeki yılı da en önemlisi tabii ki sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ergin, yeni yılın gelişini belediye çalışanlarıyla kutladı. Türkiye'nin ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, belediye ve çalışanlar olarak hemen her kesimin, tüm bu zorlu ekonomik koşullar altında yaşamaya çalıştığını hatırlatan Ergin, Ayvalık Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarıyla birlikte en doğru hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların gelecek yılda da aynı tempoyla devam edeceğini hatırlatan Başkan Ergin, "İnşallah onu da ekonomik şartlar açısından hem belediyenin hem de çalışanların doğrultusunda en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. 2024 yılında bazı sıkıntılar yaşadık normaldir. İşin doğasında olan sıkıntılar. Bunların üstesinden geliyoruz, kendimize inanıyoruz güveniyoruz. Mesai arkadaşlarımıza inanıyoruz. Mali disiplin dedik ve sonrasında belediyenin kurumsal yapıya dönüştürülmesinden bahsediyorduk. Bunu bir noktaya getirdiğimize inanıyorum" diye konuştu.

Hizmet anlamında da sahada birçok işin gerçekleştirildiğini, bunların da çalışanların emekleriyle yaşama geçirildiğinin altını çizen Başkan Ergin, "Bir başarı varsa da bu hepimizin başarısı çalışanlarımızın başarısı. Personelinden meclis üyesine belediye başkanına kadar süren bir başarıdır. Yeni yılda da performansımızı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da çalışanların emeği çok olacak bu konuda da sizlerden beklentimiz bu yönde. 2025 yılının tüm güzellikleri bizlere yaşatmasını ümit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.