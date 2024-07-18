Ayvalık Belediyesi UNESCO Birimi Toplantısı

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi UNESCO birimi tarafından düzenlenen toplantıda, farklı üniversitelerden akademisyenler bir araya geldi.

Ayvalık Belediyesi, UNESCO kalıcı listesinde yer alabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Küçükköy Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde toplantı düzenlendi. Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Serhan Ada'nın moderasyonunda gerçekleştirilen toplantı iki aşamada yapıldı.

Toplantıda, katılımcıların önceki dönemlerde gerçekleştirdikleri çalışmalar, ilçe ile kurdukları ilişkiler üzerinden değerlendirmelerini ve görüşleri paylaşıldı. İkinci bölümde ise 2024 güz ve 2025 bahar dönemlerinde planlanan çalışmalar, beklentiler ve yerel yönetimden talepler alındı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gerek Ayvalık'ın kent tarihinin yorumlanmasında, gerekse UNESCO Dünya Mirası Listesi başvurusu ve Alan Yönetimi'nin hazırlanması gibi güncel süreçlerde, en önemli başvuru kaynaklarının başında akademik çalışmaların geldiğini belirterek, "Halihazırda çalışılmış alanlar için üretilen makale, tez, bildiri ve yayınlar başta yerel yönetimler olmak üzere toplumsal farkındalık açısından da bilimsel ve tarafsız bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda Ayvalık üzerine çalışmalar yapan üniversitelerin temsilcileri ve çalışanları olarak akademisyenlerle bir araya geldiğimiz toplantıda 'Ayvalık Okulu' gibi ortak bir akıl ile neler yapabileceğimizi birlikte değerlendirildi" dedi.

Ergin, katılımcılardan gelecek dönemlerde Ayvalık ekseninde yapmayı planladıkları çalışmaların kapsamı, süresi, yöntemi, beklentileri gibi konularda fikirlerini paylaştıkları, bazı süreçlerin ortak yürütülme potansiyellerinin irdelediği bir buluşma gerçekleştirildiğini ve toplantıya ait raporun yakın bir zamanda tüm kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.