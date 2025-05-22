Ayvalık, Mavi Bayrak Ödüllerinde Başarı Elde Etti

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin işletme ve iştirakleri arasında yer alan Cunda Arka Deniz, Altınova Paşa Limanı, Kapri ve Duba Plajları, bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, " Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe Ayvalık'tır. Bu başarı, Ayvalık'ın doğal güzelliklerini koruma kararlılığının bir göstergesidir" dedi.

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından organize edilen 2025 yılı Mavi Bayrak Ödülleri, Antalya'da düzenlenen törenle açıklandı. Balıkesir, 51 mavi bayrak ödüllü plajıyla Türkiye'nin en çok mavi bayraklı dördüncü ili olurken; Ayvalık, 19 plajı, bir marinası ve iki teknesiyle Balıkesir'in en çok mavi bayrak ödülüne sahip ilçesi olma unvanını bir kez daha kazandı.

Ergin, "İlçemizde birden çok plaj mavi bayrak almaya hak kazanıyor. Balıkesir'de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe Ayvalık'tır. Bu konuda çok şanslıyız ancak sorumluluklarımız da aynı oranda artıyor. Bu başarı, Ayvalık'ın doğal güzelliklerini koruma kararlılığının bir göstergesidir" diye konuştu.

Mavi bayrak programı, temiz deniz suyu, çevre eğitimi, çevre yönetimi ve güvenlik gibi kriterleriyle hem yerli hem yabancı turistler için önemli bir kalite göstergesi olmaya devam ediyor.