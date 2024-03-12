Ayvalık'ta 5 yunus tekneyle yarıştı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 5 yunus tekneyle yarıştı

Ayvalık\'ta 5 yunus tekneyle yarıştı

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Kara Ada açıklarında teknelerinin etrafında suyun üzerine çıkıp, atlayan ve tekne ile yarışan 5 yunus ile neşeli dakikalar yaşadı. Yunus balıklarının sevimli halleri cep telefonuyla görüntülendi.

12.03.2024 20:16
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Ayvalık'ta 5 yunus tekneyle yarıştı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tekne turuna çıkan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'e 5 yunus balığı eşlik etti. Son aylarda sıkça yunus balıklarının ziyaret ettiği Ayvalık Körfezi'nde denizlerin sevimli hayvanları objektiflere takılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl bir yunus balığının sahil bandındaki gezi teknelerinin şamandırasıyla oyunlar oynamasının dron kameralarına yansıması, bir kano sporcusunun yunuslarla yarışması gibi ilginç görüntülerin çekildiği Ayvalık'ta geçtiğimiz aylarda kendilerine ait sürat teknesiyle yarışan sevimli bir yunusun görüntülerini çeken Özlemiş çifti bu kez 5 yunus balığıyla ilginç görüntüler kaydetti.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, bu kez ilçenin 22 Adası'ndan biri olan Kara Ada açıklarında teknelerinin etrafında suyun üzerine çıkıp, atlayan ve tekne ile yarışan 5 yunus ile neşeli dakikalar yaşadı.

Teknenin etrafında turlar atan ve sık sık su yüzüne sıçrayıp, yeniden denize atlayarak Özlemiş çifti ve teknede bulunan aile dostlarını adeta selamlayan yunus balıklarının sevimli halleri ise cep telefonuyla görüntülendi.

Denizde yaşadıkları anların görüntülerini kendisine ait sosyal medya sayfasında paylaşan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, sevimli 5 deniz canlısının hareketlerinin kendilerine adeta yaşam enerjisi saçtığını söyledi.

Kaynak: İHA

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