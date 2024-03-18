Ayvalık'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Ayvalık\'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.03.2024 02:55  Güncelleme: 02:58
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AYVALIK'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI SERVİS İLE TIR ÇARPIŞTI 9 YARALI

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ayvalık- İzmir karayolunda meydana geldi. Enis K. (42) yönetimindeki fabrika işçilerinin taşındığı 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Ayvalık istikametine dönmek isterken Abdullah A.'nın kullandığı 34 HPP 024 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Enis K. ile minibüste bulunan Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Semanur Aktan (33), Sezai Aydoğan (37), Gülay Mehder (40), Selcen Arıkan (40) ve Nilüfer Rüzgar (49), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Enis K. ile Derya Küçük ve Şafak Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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