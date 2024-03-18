Ayvalık\'ta Fabrika İşçilerinin Taşındığı Servis İle Tır Çarpıştı: 9 Yaralı

AYVALIK'TA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI SERVİS İLE TIR ÇARPIŞTI 9 YARALI
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Ayvalık- İzmir karayolunda meydana geldi. Enis K. (42) yönetimindeki fabrika işçilerinin taşındığı 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, Ayvalık istikametine dönmek isterken Abdullah A.'nın kullandığı 34 HPP 024 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Enis K. ile minibüste bulunan Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Semanur Aktan (33), Sezai Aydoğan (37), Gülay Mehder (40), Selcen Arıkan (40) ve Nilüfer Rüzgar (49), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Enis K. ile Derya Küçük ve Şafak Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Gazze'ye destek için düzenlenen programa katıldı. Karamollaoğlu, zulmün sona ereceğini ve hesabının sorulacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın otobüsü, güvenlik önlemleriyle Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri, devletin desteğini ve güvenlik önlemlerini vurgulayarak sakin olunması gerektiğini belirtti. Takım, Trabzon Valisi ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Mazhar Alanson ile Fuat Güner, 52 yıl beraber müzik yaptığı grup arkadaşları Özkan Uğur'u toprağa verdikten 7 ay sonra ilk konserlerini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserlerine 'Güllerin İçinden' şarkısıyla başlayan grup, şarkının son bölümünde led ekrana yansıtılan Özkan Uğur'un bass gitarıyla yaptığı solo performansına yer verdi. Bu anlarda 'Özkan hep bizimle' mesajını veren iki dev sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı. Atlantis Yapım'ın organize ettiği yaklaşık 3 saat süren konseri Gülben Ergen, Umut Evirgen ve Alina Boz çifti de izlemeye gelenler arasındaydı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz germe ameliyatından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz' mesajını iletti.
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