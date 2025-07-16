Balıkesir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesindeki katı atık depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arasöz, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arasöz ve Ayvalık Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ile personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürdürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Katı Atık Yangını Sönebildi - Son Dakika
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