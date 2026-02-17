Ayvalık Belediyesi Ekipleri, Kuvvetli Lodosun Ardından Sahada

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ekipleri, kuvvetli lodosun kentte yarattığı olumsuzlukların ardından hasar tespit çalışmalarına başladı. Fırtınanın etkili olduğu ilk saatlerden itibaren Sarımsaklı, Altınova ve Cunda sahilleriyle kent merkezinde sahaya çıkan ekipler, fırtınadan etkilenen bölgelerde detaylı incelemelerde bulundu.

Ayvalık Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan şiddetli lodosun ardından Sarımsaklı, Altınova, Cunda sahilleri ile kent merkezinde incelemelerde bulundu. Belediye birimleri, özellikle kıyı kesimleri ve rüzgarın şiddetini artırdığı noktalarda oluşan sorunlara müdahale ederken, saha ekiplerinden anlık bilgiler alındı ve gerekli adımların atılması için değerlendirmeler yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; temizlik, tahliye ve düzenleme çalışmalarını koordineli biçimde sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında yürütülen çalışmalarla; vatandaşların günlük yaşamını etkileyen olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.

"Komşularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç duyulan her noktada ekiplerimiz görev başında" diyen Belediye Başkanı Mesut Ergin, talep ve bildirimler için vatandaşların Ayvalık Belediyesi Bizim Masa'ya 444 10 66 ve 0533 154 00 99 numaralı telefonlardan ulaşabileceğini bildirdi."