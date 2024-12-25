Azerbaycan Uçağı Kazakistan\'da Düştü

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(ANKARA) - Azerbaycan'dan Rusya'ya 67 kişi taşıyan yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesinin ardından Kazak yetkililer, hayatta kaldığı tespit edilenlerin sayısının 32'ye yükseldiğini belirtti. Yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Bakü'den Grozny'e uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi uçak sabah saatlerinde Kazakistan'ın batısındaki Aktau şehri yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, uçakta 62 yolcu ve beş mürettebat bulunduğunu belirtti. Kazak Sağlık Bakanlığı daha sonra aralarında iki çocuğun da bulunduğu 29 kişinin sağ kurtulduğuna dair bir liste yayınladı. Ardından Rusya devlet haber ajansı RİA Azeri yetkililere dayandırdığı bir haberde hayatta kaldığı tespit edilen kişi sayısının 32 olarak güncellendiğini belirtti. Yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

RİA, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde yolcuların 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, altısının Kazakistan ve üçünün Kırgızistan vatandaşı olduğunu bildirdi. Rusya'da sivil havacılığın düzenlenmesinden sorumlu ajansı Rosaviatsia'ya göre uçak bir kuş sürüsüyle çarpıştı ve oluşan anormal durumun ardından uçağın pilotu Aktau'daki havaalanına inmeye karar verdi, ardından inişe geçen uçak düştü.