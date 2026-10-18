Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti İzmir ön seçimini Çağatay Güç'e kaptırdı - Son Dakika
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Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti İzmir ön seçimini Çağatay Güç'e kaptırdı

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Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti İzmir ön seçimini Çağatay Güç\'e kaptırdı
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YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı ön seçimini Çağatay Güç kazandı; geride kalan eski başkan Aziz Kocaoğlu yazılı açıklama yaptı. Kocaoğlu, “Biz görevimizi yaptık ve tarihe not düştük” diyerek Güç'ü tebrik etti ve başarılar diledi.

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı ön seçiminde Çağatay Güç'ün gerisinde kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçim sonuçlarının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Ön seçime 3 gün kala adaylığını açıklayan Kocaoğlu, "Biz görevimizi yaptık ve tarihe not düştük" ifadelerini kullanırken, Çağatay Güç'ü tebrik ederek başarılar diledi.

YENİ Parti'nin İzmir'de 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği il başkanlığı ön seçim süreci tamamlandı. Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yarıştığı ön seçimde sandıktan Çağatay Güç çıktı. İki gün süren ön seçim sürecinin ilk gününde adaylar ve parti üyeleri konuşmalarını gerçekleştirirken, ikinci gün üyeler sandık başına gitti.

İzmir'in 30 ilçesinde 50 ayrı noktada kurulan toplam 159 sandıkta, oy kullanma hakkına sahip 61 bin 115 üyeden 32 bin 678'i sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 53,5 olarak gerçekleştiği seçimde Çağatay Güç 18 bin 511 oy alırken, Aziz Kocaoğlu 14 bin 167 oyda kaldı.

KOCAOĞLU'NDAN SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA

Aziz Kocaoğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Adaylık kararının arkasındaki gerekçelere değinen Kocaoğlu, daha güçlü ve mücadeleci bir il yönetimi oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkenin ve kent siyasetinin geldiği son noktada, daha güçlü ve daha mücadeleci bir il yönetimi oluşturma arzusu ve sorumluluk duygusuyla yola çıkmıştık. Önseçime 3 gün kala yaptığımız bu adaylık hamlesi ile vermek istediğimiz mesaj, sanırım kamuoyu tarafından çok iyi anlaşıldı. Biz görevimizi yaptık ve tarihe not düştük. Bu süreçte yanımızda duran, beni destekleyen tüm YENİ Parti üyelerine ve yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Çağatay Güç Başkanımızı kutluyor ve başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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