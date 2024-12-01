Baba İbrahim Kale\'nin Yemek Sevgisi

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İzmir'de gündelik işlerde çalışan ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale'nin evde evlatlarına yemek yaptığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde ikamet eden ve eşiyle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Kale'nin, iş kıyafetleriyle mutfakta yemek hazırladığı ve kızının "Bugün biz okuldan geldik, babam da işten geldi. Evi toplamış, yemeğimizi yaptı. Benim babam bir dahi biliyor musunuz?" ifadelerinin yer aldığı anların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Baba İbrahim Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7, 10 ve 17 yaşındaki üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

Demir doğrama ustası olduğunu ifade eden Kale, " Torbalı'da bir fabrikada çalışıyordum. Ailevi sorunlar olunca eve erken gelip yemek yapmam gerekiyordu. İş yerim birkaç ay müsaade etti fakat sonra işten çıkarıldım." dedi.

Kale, yevmiyeli olarak iş buldukça çalıştığını, sabah evden çıkmadan sobayı yaktığını, çocuklarının kahvaltısını hazırladığını belirterek, 17 yaşındaki oğlunun çalıştığını, küçük oğlu ve kızının ise öğlen okula gittiklerini anlattı.

İşten sonra eve koştuğunu, sobayı yakarak evi topladığını ve akşam yemeği için mutfağa girdiğini ifade eden Kale, "Çocuklar okuldan gelince çok sevinçli oluyorlar. Ne pişirdiğimi görmek için girer girmez mutfağa geçmek istiyorlar. Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor." diye konuştu.

Çocuklarını çok sevdiğini belirten Kale, "Bir baba olarak çocuklarımın başındayım, olmak zorundayım zaten. Evlatlarıma bakmaktan gururluyum, çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim." dedi.

Yevmiyeyle çalıştığına dikkati çeken Kale, "Sigortalı bir iş istiyorum. Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum. Kimseden başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.

"Pilot olmak istiyorum"

Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su Kale ise ev işlerinde babasına yardım ettiğini söyledi.

Her sabah babasının evden çıkmadan kendisini uyandırdığını belirten Yağmur Su, "Elimizi yüzümüzü yıkayıp, kardeşimi giydiriyorum. Okula gidiyoruz, geldiğimizde babam evde oluyor. En sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Ben bazen video çekiyorum. O gün içimden video çekmek gelmişti." diye konuştu.

Uçakları çok sevdiğini anlatan Yağmur Su, "Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Bir yandan öğretmen de olmak istiyorum ama en çok pilot olmak istiyorum." dedi.

Ev işlerinde ablasıyla babasına yardım eden 7 yaşındaki Yusuf Kale de büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.