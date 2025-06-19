Baba-kızdan Çevre Temizliği Örneği

Bingöl'de öğretmen ve kızı mesire alanına bırakılan çöpleri topladı.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bingöl İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, bir özel okulda öğretmenlik yapan Mahsun Bilmez, 8 yaşındaki kızı Elif Mira Bilmez ile birlikte Gülbahar Barajı piknik alanındaki çöpleri topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Bingöl Temsilcisi Saim Çakar, baba ve kızının, bu çalışmalarını bir görev ya da zorunluluk olarak değil, tamamen vicdanlarının sesi ve kalplerinin çağrısı olarak gördüklerini belirtti.

Baba ve kızın sadece çöp toplamadıklarını, aynı zamanda farkındalık yarattıklarını aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Örnek davranışlarından dolayı gönüllü baba ve kızımızı tebrik ediyorum. Doğaya sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu. Gülbahar Barajı gibi güzelliklerimizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için bu tür gönüllü hareketler çok kıymetlidir. Gönüllülerimizi yürekten kutluyorum."