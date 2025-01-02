Baba Mesleği: 55 Yıldır Değirmencilik Yapıyor

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Hakkari'nin Geçimli köyünde yaşayan Necmettin Ölmez, 55 yıldır un ve tahin üretilen değirmende baba mesleğini devam ettiriyor.

Hakkari- Çukurca kara yolunun 50. kilometresindeki değirmende babasından kalan değirmeni işleten Ölmez, kış mevsiminde tahin, yaz mevsiminde ise un öğüterek geçimini sağlıyor.

8 çocuk babası Ölmez, yaptığı açıklamada, daha önce doğup büyüdüğü köyde gündelik işlerle uğraştığını belirtti.

Babasının vefatının ardından değirmeni işletmeye başladığını ifade eden Ölmez, şöyle konuştu:

"Değirmencilik baba mesleği. Susamın tahine dönüşme süreci oldukça meşakkatli bir iş. 55 yıldır bu değirmeni çalıştırıyoruz. Yazın buğday kışın da tahin öğütüyoruz. Bu susam yerli ve doğal olduğu için ilgi görüyor. Civar köylerden susamı alarak tahine dönüştürüyoruz. Geçimimizi bu değirmenle sağlıyoruz. Ürettiğimiz tahin çok lezzetli. Vatandalar, taş değirmende üretilen tahinleri tercih ediyor."