Otelin önünde tartıştığı oğlunu silahla vurdu

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta dün saat 23.30 sıralarında dehşet yaşandı. Güzelyurt Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi'nde iddiaya göre; konakladıkları otelin önünde baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OĞLUNU SİLAHLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.