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Baba, Oğlunun Ölümüne Sebep Oldu, Ceza Yok

Baba, Oğlunun Ölümüne Sebep Oldu, Ceza Yok

Hüseyin Burak, oğlu Ahmet Hüdai'yi öldürme suçlamasıyla yargılandı, 'ceza verilmesine yer yok' denildi.

15.05.2025 16:52
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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Hüseyin Burak'ın (47) çıkan tartışmada oğlu Ahmet Hüdai Burak'ı (18) tornavidayla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Burak hakkındaki 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarının tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde 'Taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçunun oluştuğuna ve kendi öz çocuğunun ölümüne sebep olması nedeniyle yeterince mağdur olduğunu belirterek, 'ceza verilmesine yer olmadığına' ve 'tahliyesine' karar verdi.

Olay, geçen yıl 11 Kasım'da saat 19.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarda sebze-meyve satan Hüseyin Burak ile oğlu Ahmet Hüdai Burak arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Burak, eline geçirdiği tornavidayla oğlu Ahmet Hüdai Burak'ı yüz ve boynundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdai Burak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Burak, doktorların müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Hüseyin Burak'ı gözaltına aldı.

'KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OLDU'

Hüseyin Burak, polisteki ifadesinde, oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu belirtip, "Olay günü Ahmet Hüdai Burak aile fertlerine saldırdı. Boğuşma sırasında kendimi korumak isterken oğlum yaralandı" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Burak tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Hüseyin Burak hakkında 'kasten öldürme' suçundan Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Burak ve avukatı katıldı.

'EVLADIMI BİLEREK ÖLDÜRMEDİM'

Duruşmada son savunması sorulan Hüseyin Burak, "Evladımı bilerek öldürmedim. Kesinlikle öldürme kastıyla müdahalede bulunmadım. Sadece elindeki tornavidayı almak istedim" dedi. Duruşmada, okunan soruşturma aşamasında alınan otopsi raporu ile İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan istenen raporlarda; hayatını kaybeden Ahmet Hüdai Burak'ın vücudunda tam olarak bilinmemekle birlikte tornavidanın sivri ucuyla birkaç kez vurularak ölüme neden olacak şekilde oluşmuş travma bulunduğu ancak ölümün düşmeden kaynaklı kafa travmasına bağlı kafa içi kanama ve beyin kanaması sonucu gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğinin bildirildiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Burak hakkındaki 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarının tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde 'Taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçunu oluşturduğu ve kendi öz çocuğunun ölümüne sebep olması nedeniyle yeterince mağdur olduğu belirtilip, 'ceza verilmesine yer olmadığına' ve 'tahliyesine' karar verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baba, Oğlunun Ölümüne Sebep Oldu, Ceza Yok - Son Dakika

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