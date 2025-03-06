Baba Oğuldan Can: Organ Bağışı - Son Dakika
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Baba Oğuldan Can: Organ Bağışı

Çanakkale'de baba, böbrek yetmezliği çeken oğluna böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardı.

06.03.2025 17:24
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Çanakkale'de babasından oğluna ikinci can: "Böbrek yetmezliğine yakalanan oğluna böbreğini verdi"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Murat Aydın (44), 15 yıl önce yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. 1.5 yıldır diyalize giren Murat Aydın, ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'nde 72 yaşındaki babası Mehmet Aydın'dan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Murat Aydın'ın annesi 15 yıl önce felç kalarak, yatağa bağımlı yaşamaya başladı. Bu süre zarfı içinde Murat Aydın'da yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. 1.5 yıl önce diyalize girmeye başlayan Murat Aydın, ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra beklemeye başladı. Böbrek nakli için sıra beklemeye başlayan Murat Aydın'a, babası Mehmet Aydın böbreğini vermeye karar verdi. Yapılan tetkikler sonucunda ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde Murat Aydın'a babasından alınan böbrek nakledildi. Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt koordinasyonunda gerçekleşen canlıdan canlıya böbrek nakli operasyonuyla Murat Aydın sağlığına kavuştu.

Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Murat Aydın'da yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği ortaya çıktığını belirterek, "1.5 yıl önce diyalize girmeye başladı. Böbrek için nakil beklemeye başladı. Babası oğluna böbreğini vermek için gönüllü oldu. Babasından alınan sol böbrek Murat bey'e başarılı bir operasyona nakledildi. Bu süre içinde annesini de hastaneye yatırdıktan sonra kısmi olarak sağlığına kavuşturduk. Talihsiz olarak başlayan süreci aynı ailede iki mutlu haberle karşılamış olduk" dedi.

Böbrek nakli sürecinin gayet başarılı geçtiğini belirten Murat Aydın, "Babam donör olduktan sona bütün işlemlerimiz çok hızlı bir şekilde gelişti. Operasyonumuzu gerçekleştiren Prof. Dr. Cabir Alan hocamız ile Doç. Dr. Anıl Kurt hocamıza teşekkür ederim. Şuanda gayet iyiyiz. Allah'a şükür bir sıkıntımızda kalmadı gibi" diye konuştu.

Baba Mehmet Aydın ise, "Bende gönüllü olarak oğluma böbreğimi bağışladım. Hastane personeline çok teşekkür ederim. Oğlum sağlığına kavuştuğu için mutluyuz. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Baba Oğuldan Can: Organ Bağışı - Son Dakika

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