Baba ve Kız Aynı Sınıfta

Ankara'da avukatlık yapan Azra Doğan, 1976'da üniversite eğitimini yarıda bırakan 69 yaşındaki babası Erdoğan Doğan'ın yarım kalan gazetecilik hayalini gerçekleştirmek için babasını "öğrenci affı"ndan yararlandırarak yeniden üniversiteli yaptı, baba-kız şimdi aynı bölümde birlikte eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankara'da avukatlık yapan Azra Doğan'ın babası Erdoğan Doğan, 1976'da kazandığı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Avukat olduktan sonra babasının geçmişte tamamlayamadığı bölümü okumaya karar veren Doğan, üniversite sınavına girerek yüksekokulun şimdiki adı olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı.

Doğan, babasının yarım bıraktığı eğitim sürecinin devam edebilmesi için kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen yasal düzenlemeyi yakından takip ederek onun haberi olmadan kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından yaptığı sürprizle yaklaşık 50 yıl sonra tekrar üniversite öğrencisi olmasını sağladı.

Öğrenci affıyla, aynı bölümde eğitim aldığı 69 yaşındaki babasının üniversite sürecini yıllar sonra sürdürme fırsatı bulmasını sağlayan Doğan, artık onunla birlikte derslere giriyor, aynı sırayı paylaşıyor.

Gazetecilik hayalini birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan baba Doğan, gençliğinde yaşayamadığı üniversite yıllarını nostaljik bir şekilde kızının yanında tamamlamak istiyor.

"Babam hem sınıf arkadaşım hem de en yakın arkadaşım"

Süreci AA muhabirine anlatan Azra Doğan, Ankara'da avukatlık yaptığını, aynı zamanda gazetecilik bölümünde eğitim gördüğünü söyledi.

Doğan, "Babamın yıllar önce bırakmak zorunda kaldığı okulu devam ettirmek istedim. Zaten bu ateş hep onun içinde yanıyordu, ben de hep devam ettirmek istiyordum. Avukatlıkta da belli bir yol aldıktan sonra artık gazetecilik mesleğine başlamak istedim ve sınava girerek bölümü kazandım." dedi.

Aynı zamanda babasının üniversiteye devam edebilmesi için araştırmalar yaptığını belirten Doğan, öğrenci affına ilişkin süreçleri yakından takip ettiğini söyledi.

Babasının aftan yararlanabileceğini öğrendiğini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Babamın bölüme başlayacağından haberi yoktu. Hemen babamın kimlik bilgilerini istedim ve okula kaydını yaptırdım. Ona dedim ki 'Babacığım hayırlı olsun, sen artık bir gazetecilik öğrencisisin, sen artık bir iletişim fakültesi öğrencisisin'. O da çok şaşırdı, çok mutlu oldu. Artık beraber okuyoruz. Okuldaki ilk günümüzde beraber okula geldik, aynı sıraya oturduk, derslere beraber girme kararı almıştık. Aynı sırada hocalarımızı dinledik. Hocalar başta şaşırdı, anlayamadı. Bu konuda çok fazla olumlu geri dönüş alıyoruz. Babamı tekrar eğitimine başladığı için, beni de onu teşvik ettiğim için tebrik ediyorlar. Şu an babam hem sınıf arkadaşım hem de en yakın arkadaşım. Beraber çalışarak sınavlardan geçmeye devam ediyoruz."

Ayrıca Doğan, 15 Haziran Babalar Günü olması dolayısıyla tüm babaların gününü kutlayarak, "Babamı çok seviyorum, iyi ki benim sınıf arkadaşım." dedi.

"'Keşke ömrüm biraz daha olsa da biraz daha okusam' diyorum"

Erdoğan Doğan da 1976'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulunu kazandığını belirtti.

Dönemin şartları gereği eğitimine ara verdiğini dile getiren baba Doğan, yaklaşık 50 yıl sonra üniversiteye yeniden başladığını söyledi.

Doğan, "Kızım, 'Baba, beraber okuyacağız.' diye çok ısrar etti, onu kıramadım. Böylece 18 yaşında girdiğim üniversiteyi 70 yaşında bitirir hale geldim. Kızımla aynı sınıfı paylaşıyoruz, kendisi aynı zamanda hukukçu olduğu için pek devam edemiyor ama en devam eden öğrenci benim. Mezun olmama bir sene kaldı, derslerim de iyi. Hocalarım ve ortam güzel. Yaşayamadığımız o gençliğimizi nostaljik olarak yeniden yaşıyoruz, çok seviyorum. 'Keşke ömrüm biraz daha olsa da biraz daha okusam.' diyorum." şeklinde konuştu.