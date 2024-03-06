Babaeski\'de düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda 46 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, metamfetamin, kenevir tohumu, sentetik ecza ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.