Babaeski\'de düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait 47 adreste yapılan eş zamanlı aramada, 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 46 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, metamfetamin, kenevir tohumu, sentetik ecza ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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