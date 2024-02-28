Babaeski'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Babaeski'de firari hükümlü yakalandı

Babaeski\'de firari hükümlü yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından Mutlu köyündeki evinde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

28.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:35
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada "kasten yaralama suçundan" 4 yıl 8 ay 7 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mutlu köyündeki evinde yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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