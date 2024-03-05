Babaeski\'de firari hükümlü yakalandı

Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi

Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Toyota Prius Prime, en çevreci otomobil olarak seçildi. Plug-in hibrit motora sahip olan Prius Prime, üçüncü kez birinci sırada yer aldı. Araçların yakıt ve üretim maliyetleri, egzoz emisyonları ve hava kirliliği etkileri gibi faktörlere göre değerlendirilen sıralamada, Prius Prime'in hafif tasarımı ve benzinli-elektrikli güç aktarma organı öne çıktı.