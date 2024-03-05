Babaeski\'de firari hükümlü yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan" 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Nadırlı köyünde yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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