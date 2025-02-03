Babaeski'de Su Hattı Yenileme Çalışmaları

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Babaeski ilçesinde içme suyu hattı yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, Dindoğru ve Cumhuriyet mahallelerinde devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Yayla, ilçede altyapıyı güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Yayla, vatandaşlarla en iyi hizmeti sunmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz suya erişimini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yayla, "Babaeski'mizin altyapısını güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığınca ihtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor.

Ekipler, Mustafa Dalcalı İlkokulu'nda öğrencilere yönelik sosyal inceleme çalışmasında bulundu.

Çalışmalar kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve hijyen yardım setleri teslim edildi.