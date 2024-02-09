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Babalarının vasiyeti çileye dönüştü: 5 metre karda 3 gün uğraştılar

Vasiyet üzerine babalarını köye defnetmek isteyen aile kar çilesi yaşadı

ARTVİN - İstanbul'da vefat eden Tevfik Paker'in vasiyeti üzerine çocukları babalarını Artvin'in Borçka ilçesi Camili köyüne defnetmek için 3 gün karla kapanan yoların açılmasını bekledi.

Artvin'in Borçka ilçesi Camili (Macahel) köyünde doğup büyüyen Tevfik Paker daha sonra farklı sebeplerden İstanbul'a yerleşmek zorunda kaldı. Köy hasretiyle yaşayan Paker çocuklarına "Ölürsem beni köyüme defnedin" diyerek köylerine defnedilmeyi vasiyet etti. İstanbul'da Salı günü hayatını kaybeden Tevfik Paker'in çocukları, babalarının vasiyeti üzerine cenazeyi Camili köyüne götürme kararı aldı. Borçka'ya gelen aile, kar nedeniyle köy yolunun kapalı olduğunu öğrendi. 6 köyün bağlı olduğu Camili (Macahel) bölgesinin tek ulaşım yolu olan bin 960 rakımlı Camili geçidinde kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, çığ gelen bölgelerde ise 8 metreyi aştı.

Ekipler iş makinesi eşliğinde yolu açmaya çalışsa da başarılı olmadı. İş makineleri kara saplanınca, üsten farklı bir yol açılarak karşı tarafta bekleyen paleti kar ambulansına cenaze konuldu. İş makinesinin de yardımıyla 3 gün sonra cenaze defnedilmek üzere köye ulaştırıldı.

Yaşananları anlatan iş makinesi operatörlerinden Osman Önder, "Özel ekiplerimiz ile gece gündüz demeden yolun ulaşıma açılması için büyük çaba sarf ediyoruz. Çığ düşen alanlardan güçlükle ilerledik. Dozerimiz yol açma sırasında kara battı. Uzun uğraşlar sonucunda kar ambulansın geçeceği şekilde üstten yol açılarak hem Camili köyü tarafından hem de Düzenli Köyü tarafından iş makinesi ile yolu bağlatışı gece yarısı tamamlandı. Daha sonra Camili köyünde 112 paletli kar ambulansı devreye girdi ve sabaha karşı cenaze köye ulaştırıldı" dedi.

"Her kış bu esareti yaşıyoruz ölüm bile çare değil"

Macahel Muhtarlar Birliği Başkanı Nasır Önder ise "Cenazeyi toprağa vermenin acısını yaşarken kar çilesinin de birlikte yaşadık. Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve kızakla, buzlu yol üzerinden ve paletli araçlar ile 40 kilometrelik yol boyunca cenazemizi taşıyan köy halkına, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederim. Her kış mevsiminde bu esareti yaşıyoruz, ölüm bile kurtuluş değil. 6 köyün kış çilesinden kurtaracak tünel projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu.