Babaya 2 Yıl 3 Ay Hapis İstemi - Son Dakika
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Babaya 2 Yıl 3 Ay Hapis İstemi

05.08.2025 16:00
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Eyüpsultan'da kızına şiddet uygulayan baba için 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

EYÜPSULTAN'DA KIZINA ŞİDDET UYGULAYAN BABA HAKKINDA 2 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Ayşe GÜREL/ - EYÜPSULTAN'da apartman girişinde kızına şiddet uygulayarak merdivenlerden düşmesine neden olan Turgay Tanrısevergil hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Olay, 3 Haziran Salı gününde Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Tanrısevergil, apartman içinde kızına şiddet uyguladı. O anlar apartmanın girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Tanrısevergil, adliyeye sevk edilmesinin ardından 'Basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, tutuklama sonrasında Tanrısevergil'in yakınları olay yerinde bulunan muhabire saldırdı.

HAKKINDA İHBAR YAPILDIĞI AKTARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olaydan 2 hafta sonra, 18 Haziran'da şüpheli Turgay Tanrısevergil hakkında ihbarda bulunulduğu belirtildi. İhbarda, Tanrısevergil'in kızına şiddet uyguladığı, tekme attığı ve merdivenlerden aşağı yuvarladığı, bu anların ise güvenlik kamerasına yansıdığı bilgisi yer aldı. Aynı zamanda, olayla ilgili ALO 183 hattı, CİMER ve sosyal medya platformları üzerinden de vatandaşlar tarafından ihbar yapıldığı ifade edildi. İddianamede ayrıca, şüpheli Turgay Tanrısevergil'in birden fazla suçtan sabıka kaydının bulunduğu ve suç işlemeye yatkın olduğu değerlendirildi.

SAVUNMASINI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Şüpheli Baba Tanrısevergil'in ifadesine de yer verilen iddianamede, Tanrısevergil'in olay günü annesi ve kızıyla asansör önünde bulunduklarını, kızının daire zillerine basmaya başladığını, kablolar dışarıda ve bantlı olduğu için bundan korktuğunu, kızını kablolardan uzaklaştırmak istediğini, tekrar kabloların yanına gitmesi üzerine ayağıyla uzaklaştırmak isterken kızının merdivenlerden birkaç basamak aşağı düştüğünü söylediği aktarıldı. Baba Tanrısevergil kızını darbetmediğini, pişman olduğunu ve amacının onu korumak olduğunu beyan etti. Anne Tanrısevergil'in de benzer ifadeler verdiği belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

ŞÜPHELİ BABAYA 2 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Turgay Tanrısevergil'in 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Baba, Suç, Son Dakika

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