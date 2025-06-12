Badem Ormanları Erozyonu Önlüyor - Son Dakika
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Badem Ormanları Erozyonu Önlüyor

Badem Ormanları Erozyonu Önlüyor
12.06.2025 11:40
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Gözlü Tarım İşletmesi'nde badem ormanları, erozyon ve zararlılarla biyolojik mücadele sağlıyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi'nde verimsiz arazileri değerlendirmek için oluşturulan badem ormanları, hububat zararlılarıyla biyolojik mücadeleye ve erozyonun önlenmesine katkı sağlıyor.

Hayvancılık faaliyetinin yanı sıra yoğun tarla bitkileri üretimi yapılan Konya'nın Sarayönü ilçe sınırlarındaki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarımsal üretimde kullanılamayan, taşlık ve atıl arazilerine kurulan badem ormanlarıyla da dikkati çekiyor.

Tarımsal faaliyetlere katkısının yanında çevre ve yaban hayatı açısından da önem taşıyan badem ormanları, yeşil örtünün yok denecek kadar az olduğu kıraç bölgeye değer katıyor.

"Toplam 6 bin 500 dekar badem ormanımız var"

Gözlü Tarım İşletmesi Bitkisel Üretim Şefi Fatma Zümbül, AA muharibine, işletmenin yaklaşık 80 bin dekar alanda hububat üretimiyle ön plana çıktığını söyledi.

Hububatın en önemli zararlılarından birinin süne böceği olduğuna değinen Zümbül, bu canlıyla biyolojik mücadele için 2004'ten itibaren badem ormanları oluşturulmaya başladığını dile getirdi.

Zümbül, doğaya ve çevreye dost olmak, geleceğe umutla bakabilmek için biyolojik mücadeleyi önemsediklerini vurgulayarak, "İşletmede 9 parselde toplam 6 bin 500 dekar badem ormanımız var. Yaklaşık 255 bin badem ağacı bulunuyor. Bu tesisler, ana zararlımız süneyle mücadele kapsamında hububat parsellerinin yakınlarına konumlanmıştır. Ayrıca bu ağaçlandırılan alanlar, yeşil kuşak oluşturarak ekolojiyi destekliyor, biyoçeşitliliği koruyor." ifadelerini kullandı.

"Burada her bir fidan geleceğe nefes olarak bırakılmaktadır"

Ekilemeyen, kıraç ve taşlık alanlarda badem ormanı oluşturarak hem arazinin değerlendirildiğini hem de ülkeye faydalı hale getirildiğini anlatan Zümbül, "Sünenin doğal düşmanı yumurta parazitoitleri, ağaç kabuklarının altında kışı geçiriyor ve bahar döneminde, sünenin hububatın üzerine bıraktığı yumurtaları parazitliyor. Bu şekilde sünenin yumurtalardan çıkıp çoğalması engelleniyor. Bu şekilde doğal bir dönüşümle ilaç kullanmadan, çevreyi olumsuz etkilemeden biyolojik mücadele yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Zümbül, bölgenin yapısından dolayı erozyona çok açık olduğunu, bunun verimli arazileri kötü etkilediğini kaydetti.

Erozyonla mücadelede rüzgar perdelerine ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Zümbül, "Bölgede şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok fazla erozyon yaşanıyor. Badem tesislerinin bir amacı da erozyonu önlemek. Sadece badem değil, diğer ağaçlardan da dikilerek erozyonu önlemek için perdeler oluşturulmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Badem Ormanları Erozyonu Önlüyor - Son Dakika

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