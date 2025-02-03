BAE, Asya Kış Oyunları'na Katılıyor - Son Dakika
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BAE, Asya Kış Oyunları'na Katılıyor

BAE, Asya Kış Oyunları\'na Katılıyor

BAE, 9. Asya Kış Oyunları'na en büyük sporcu heyetiyle katılacağını açıkladı.

03.02.2025 14:16
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DUBAİ, 3 Şubat (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Olimpiyat Komitesi, 7-14 Şubat tarihleri arasında Çin'in Harbin kentinde düzenlenecek 9. Asya Kış Oyunları'na katılacaklarını duyurdu.

Pazar günü yapılan açıklamaya göre Asya Kış Oyunları'na üçüncü kez katılacak olan BAE, bugüne kadarki en büyük sporcu heyetini gönderecek. BAE'li sporcuların alp disiplini, serbest stil kayak ve snowboard olmak üzere üç disiplinde yarışacağı belirtildi.

Asya Kış Oyunları'na ilk kez 2011 yılında katılan BAE, Kazakistan'ın Almatı ve Astana kentlerinde buz hokeyi dalında yarışmıştı. 2017 yılında oyunlara ikinci kez katılan BAE, Japonya'nın Sapporo kentinde hem buz hokeyi hem de artistik patinaj dallarında mücadele etti.

Bu yıl 6'sı erkek ve 1'i kadın olmak üzere 7 sporcudan oluşan BAE heyeti, ülkenin kış sporlarındaki artan varlığını Asya sahnesinde sergileyecek.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

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