BAE'den Sudan için Ramazan Çağrısı - Son Dakika
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BAE'den Sudan için Ramazan Çağrısı

BAE, Sudan'daki çatışmalara insani ateşkes çağrısında bulunarak Ramazan'ın kutsallığına dikkat çekti.

15.02.2025 00:48
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan'daki çatışma taraflarına, insani yardıma güvenli, acil ve engelsiz erişim sağlamak için insani bir ateşkes uygulayarak Mart ayına denk gelen Ramazan ayının kutsallığına saygı göstermeleri çağrısı yaptı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan bin Mübarek Al Nahyan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "Sudan Halkı için Üst Düzey İnsani Konferans"ta konuşma yaptı.

Al Nahyan, konferansın Ramazan ayının yaklaşmasıyla Etiyopya hükümeti ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) işbirliğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konferansın Sudan halkının acılarını azaltmaya yönelik ortak çabalar çerçevesinde taahhütleri yenilemek üzere ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bir araya getirdiğini ifade eden Al Nahyan, şunları kaydetti:

"Bu önemli konferans, Sudan halkına yardım etmek amacıyla gelecekte yapılması planlanan konferansların yolunu belirleyecek ve BAE, mevcut tüm yollarla yardım sağlamak için Afrika'dakiler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla işbirliğini sürdürmeye devam edecek."

BAE'li Bakan "çatışan taraflara, başta çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere halkın temel insani yardımlara güvenli, acil ve engelsiz erişimini sağlamak için insani ateşkes uygulayarak kutsal Ramazan ayına saygı göstermeleri" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'den Sudan için Ramazan Çağrısı - Son Dakika

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