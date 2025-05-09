BAE, Sudan'daki Silah İddalarını Reddetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan'da devam eden iç savaşta Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) silah sağladığı yönündeki iddiaları yalanladı.

BAE Dışişleri Bakanı Güvenlik ve Askeri İşler Yardımcısı Salim el-Cabiri, Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamasında, Uluslararası Af Örgütünün, Abu Dabi yönetimine ilişkin iddialarını değerlendirdi.

BAE'nin, Sudan'da devam eden çatışmanın taraflarından herhangi birine silah sağladığı iddiasını şiddetle reddeden Cabiri, "Bu iddiaların asılsız ve delilden yoksun olduğunu" ifade etti.

Uluslararası Af Örgütünün raporunun yanıltıcı olduğunu dile getiren Cabiri, raporda adı geçen "AH4 obüslerinin" BAE dışında üretildiğini ve yaklaşık 10 yıldır uluslararası pazarda bulunduğunu, bu topların yalnızca bir ülke tarafından satın alındığı veya transfer edildiği iddiasının yanlış olduğunu belirtti.

Cabiri, BAE'nin Sudan'daki savaşan taraflara silah veya askeri destek sağlamama konusunda net bir tavrı olduğunu kaydetti.

Uluslararası Af Örgütü, 8 Mayıs'ta, BAE'nin Sudan ordusuna karşı savaşan HDK'ya Çin silahları tedarik ettiği ve bunun "BM silah ambargosunu ihlal ettiğini" öne sürdüğü bir rapor yayımlamıştı.

Sudan'da 3. yılına giren çatışmalar ve BAE ile gergin ilişkiler

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında çatışmalar yaşanıyor.

Sudan yönetimi, çatışmaların başından beri BAE'yi başta İHA olmak üzere HDK'ye silah, mühimmat, lojistik ve mali destek vermekle suçluyor. BAE ise bu suçlamaları sürekli reddediyor.

Sudan, 5 Mart'ta, Batı Darfur'daki Masalit etnik grubuna yönelik soykırımda BAE'nin HDK'ye destek verdiğini ileri sürerek UAD'de dava açmıştı.

UAD ise 5 Mayıs'ta, Sudan'ın BAE'ye karşı açtığı soykırım davasında "yetkisizlik" kararı vererek, davanın UAD'deki davaların yer aldığı genel listeden çıkarıldığını duyurmuştu.

Sudan'ın geçici başkenti konumundaki Port Sudan'da art arda meydana gelen dron saldırıları sonucu yangınlar ve patlamalar meydana gelmişti.

Sudan hükümeti bu saldırılardan HDK'yi ve ona destek verdiğini iddia ettiği BAE'yi sorumlu tutmuştu.

Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, 6 Mayıs'ta, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, konseyin, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni 'saldırgan ülke' olarak ilan etme, BAE ile diplomatik ilişkileri kesme" kararını aldığını duyurmuştu.