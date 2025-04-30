BAE ve Sudan Arasında Silah Suçlaması

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan ordusuna yasa dışı yollarla silah ve askeri teçhizat gönderilmesinin önlendiğini açıklarken, Sudan yönetimi ise söz konusu iddiaları reddederek Abu Dabi hükümetini "Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) silah sağlamakla" suçladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şemsi, "Ülkedeki güvenlik birimlerinin Sudan Silahlı Kuvvetlerine çok miktarda askeri teçhizat sağlama girişimini başarısızlığa uğrattığını" duyurdu.

Şemsi, "yasadışı askeri teçhizat ticareti ve komisyonculuğu yapan bir hücrenin çökertildiğini" belirtti.

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Abu Dabi'nin iddialarına "BAE, Sudan hükümetini Silahlı Kuvvetlerimize ait olduğu iddia edilen bir silah sevkiyatının arkasında olmakla suçlayarak kendi sorumluluklarından kaçmaya çalışıyor." sözleriyle tepki gösterdi.

İaysir, "BAE hükümeti, Sudan halkına karşı terör suçu işleyenlere verdiği desteği örtbas etmek için dezenformasyon kampanyası yürütüyor." ifadelerini kullandı.

"BAE'nin (Hızlı Destek Kuvvetlerine) desteğini ortaya koyan yeterli kanıtların ellerinde bulunduğunu" belirten Sudanlı bakan, bu kanıtların ABD'nin HDK'ya lojistik destek sağladığı gerekçesiyle BAE merkezli bazı şirketlere yaptırım uygulamasında da etkili olduğunu ifade etti.

Sudan, BAE'yi Darfur'un batısındaki Masalit etnik grubuna yönelik soykırıma karışmakla suçlayarak mart ayında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açmıştı.

Bu kapsamda 10 Nisan'da başlayan duruşmada konuşan Sudan Adalet Bakanı Muaviye Osman, "BAE'nin HDK'ye verdiği sürekli askeri ve lojistik desteğin, işlenen soykırımın temel nedeni olduğunu" öne sürmüştü.

BAE ise Sudan'ın suçlamalarının "asılsız" olduğunu açıklamış ve reddetmişti. BAE, "Sudan'ın iddialarını kanıtlayacak inandırıcı herhangi bir belge sunamadığını ve davanın hukuki dayanağı bulunmadığını" bildirmişti.

UAD'nin söz konusu davaya ilişkin kararını 5 Mayıs 2025'te açıklaması bekleniyor.