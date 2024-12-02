BAE ve Suudi Arabistan'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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BAE ve Suudi Arabistan'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

BAE Cumhurbaşkanı ve Suudi Veliaht Prens, Orta Doğu'da istikrar için iki devletli çözümün önemini vurguladı.

02.12.2024 01:16
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Orta Doğu'daki durumu ele aldıkları görüşmede, bölgede istikrarın sağlanması için "iki devletli çözümün" önemini vurguladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, "özel bir ziyaret" için ülkeye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile El-Ayn kentinde görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ele alındı.

Al Nahyan ile Bin Selman ayrıca "iki ülkeyi bir araya getiren özel stratejik ortaklık ışığında güçlü kardeşlik ilişkileri, ikili işbirliği yolları ve kalkınma için umut verici fırsatları" da görüştü.

Görüşmede Al Nahyan ile Bin Selman, " Körfez'deki ortak eylem sistemini güçlendiren, bölgede güvenlik ve istikrar temellerinin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunan her şeyi desteklemede kararlı olduklarını" belirtti.

İkili, "bölgesel istikrarı korumak, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden yeni krizlerin sonuçlarından sakınmak için ortak çabaların önemine" dikkati çekti.

Al Nahyan ile Bin Selman, "iki devletli (Filistin ve İsrail) çözüme dayanan ve herkes için istikrar ve güvenliğin sağlanmasını garanti eden adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa giden yolu bulmak için çalışmanın" gerekliliğini de vurguladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın "özel bir ziyaret" için BAE'ye gittiği belirtilmişti.

Haberde, ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

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