BAE ve Suudi Arabistan'dan İşbirliği Görüşmesi

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman bin Abdulaziz, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Abu Dabi'deki görüşmede, "iki ülke arasındaki sağlam kardeşlik ilişkilerini ve tüm alanlarda ortak çıkarları destekleyecek ve halkların kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek" işbirliği yolları değerlendirildi.

Ayrıca, görüşmede "Ortadoğu'daki gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı, bölgenin güvenliğini, barışını ve istikrarını korumak için çabaların artırılmasının önemi" vurgulandı.