BAE Yatırım Hedefinde Hızla İlerliyor

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ABU DABİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, 2031 yılına kadar doğrudan yabancı yatırım dengesini üç katına çıkararak 2,2 trilyon BAE dirhemine (yaklaşık 600 milyar ABD doları) ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

"BAE Yatırım Stratejisi" olarak bilinen iddialı plan, Muhammed bin Raşid tarafından Salı günü sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu.

Küresel ekonomik durgunluğa rağmen 2023 yılında BAE'ye doğrudan yabancı yatırım girişlerinin 112,6 milyar BAE dirhemine yükselmesi hakkında konuşan BAE başbakanı, "Bu, yönelim ve stratejilerimizin başarısını ve ülkemizin uluslararası çevreler arasında sahip olduğu yüksek güveni öne çıkaran olağanüstü bir sıçramadır" dedi.

Aynı zamanda Dubai emiri olan Muhammed bin Raşid'e göre bu strateji, 2031 yılına kadar toplam doğrudan yabancı yatırımları ikiye katlayarak 1,3 trilyon BAE dirhemine çıkarmayı ve toplam doğrudan yabancı yatırımlar dengesini 2,2 trilyon BAE dirhemine ulaştırmayı hedefliyor.

Muhammed bin Raşid, bunun için öncelikli sektörlere yeni yatırımların çekilmesi, mevcut projelerin genişletilmesi, uluslararası ortaklıkların güçlendirilmesi, yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ve genel rekabet gücünün arttırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.