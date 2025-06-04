Bafra\'da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik ekipleri bilgilendirme faaliyetlerini artırdı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, bayram öncesini, bayram günlerini ve sonrasını kapsayan bir takım tedbirler aldı.

Bafra Şehir Terminali ile ilçe merkezinde yapılan denetimlerde, trafik polisleri özellikle emniyet kemeri kullanmaları konusunda sürücüleri ve yolcuları uyardı.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner'in de katıldığı denetimlerde, ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla vatandaşlardan dikkatli olmaları ve seyahatleri boyunca emniyet kemerini takmaları, sürücülerden ise tüm trafik kurallarına azami dikkat ederek dinlenme sürelerine uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemerlerini takmaları istendi.

Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtarak çikolata ikramında bulunurken, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.