Bafra\'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

Emirefendi Mahallesi'nde Özcan K. (20) ile Efe D. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Efe D, Özcan K'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özcan K, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan Efe D'yi gözaltına aldı.