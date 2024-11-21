Bafra'da Bisiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bafra'da Bisiklet Kazası: 1 Yaralı

Bafra\'da Bisiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

21.11.2024 09:16
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı üç tekerlekli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Faruk Acar (30) yönetimindeki 55 AEJ 102 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'nde Zekiye Çağır'ın (64) kullandığı üç tekerlekli bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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