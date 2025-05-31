Bafra\'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yusuf K. (38) yönetimindeki 55 GY 971 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Sinop kara yolu Altınkaya Mahallesi'nde ters yönden gelen Y.D'nin (21) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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