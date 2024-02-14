Bafra'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bafra'da firari hükümlü yakalandı

Bafra\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.B, saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

14.02.2024 13:25
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi (44) saklandığı yerde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

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