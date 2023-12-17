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Bafra'da Hapis Cezalı İki Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Bafra'da Hapis Cezalı İki Kişi Yakalandı

Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile açık cezaevi firarisi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay 37 gün hapis cezası bulunan A.A. ve çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. yakalandı. İşlemlerin ardından her iki kişi cezaevine gönderildi.

Bafra\'da Hapis Cezalı İki Kişi Yakalandı
17.12.2023 - 13:45,
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Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay 37 gün kesilmiş hapis cezası olan hükümlü ile açık cezaevi firarisi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay 37 gün hapis cezası bulunan A.A. (39) ile çeşitli suçlardan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi T.B, ilçe merkezinde saklandığı yerde yakalandı.

A.A. ile B.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Bafra, Son Dakika

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