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Bafra ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay 37 gün kesilmiş hapis cezası olan hükümlü ile açık cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay 37 gün hapis cezası bulunan A.A. (39) ile çeşitli suçlardan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi T.B, ilçe merkezinde saklandığı yerde yakalandı.
A.A. ile B.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Hapis Cezalı İki Kişi Yakalandı - Son Dakika