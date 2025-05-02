Bafra\'da Miniklere Trafik Eğitimi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla anasınıfı öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Hatice Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu'nun öğrencileriyle bir araya geldi.

Ekipler, geleceğin bilinçli bireyleri olacak çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmek ve trafik güvenliği konusunda temel oluşturacak konuları anlattı.

Trafik polisleri, anaokulunda kurulan özel alanda öğrencilere yaya geçitlerini nasıl kullanmaları gerektiğini, trafik ışıklarının ne anlama geldiğini ve araç içinde güvenli bir şekilde nasıl yolculuk yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Özellikle emniyet kemeri takmanın hayati önemi vurgulanırken, çocukların araçlarda her zaman arka koltukta oturmaları gerektiği örneklerle anlatıldı.