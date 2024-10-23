Bafra'da Narkotik Polisi Anne Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bafra'da Narkotik Polisi Anne Projesi Tanıtıldı

Bafra'da annelere yönelik narkotik suçlarla mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı.

23.10.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Çocuklarımızın geleceği için bir araya geliyoruz! En İyi Narkotik Polis Anne" projesi kapsamında, Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde aileleri bilgilendirdi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, yaptığı açılış konuşmasında, narkotik suçlarla mücadelede, annelerin rolüne işaret etti.

Altınpınar, "Uyuşturucu ile mücadele çok çetin ve büyük fedakarlık gerektiriyor. Varlığını bir başkasının varlığına, ailesine, çocuklarına adayan başka bir varlık yok. İlk yaptığımız bu anne projesi, yıl içerisinde bu şekilde gruplar halinde devam edecek." dedi.

Kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES uygulamasına da dikkati çeken Altınpınar, "Bafra'mızın daha huzurlu, daha güvenilir bir yer olması için arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Huzurlarınızda en düşük rütbesinden en büyük üst rütbesine, kolluk mensuplarımızın bütün teşkilat üyelerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Fatih Yıldırım, uyuşturucu madde kullananlarda ortaya çıkan fiziksel belirtiler, uyuşturucu kullanma aparatları hakkında ailelere bilgilendirme yaptı.

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Derya İren ise siber suçlarla ilgili ailelere sinevizyon eşliğinde sunum gerçekleştirdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Davetlilere kolluk kuvvetleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve İlçe Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafın kurulan stantlardan el broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Altınpınar, Yerel Yönetim, Narkotik, Güvenlik, samsun, Güncel, Sağlık, Yaşam, Polis, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Narkotik Polisi Anne Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:05:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bafra'da Narkotik Polisi Anne Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.