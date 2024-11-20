Bafra\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Samsun'un Bafra ilçesinde lise öğrencilerine trafik polisleri tarafından seminer verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği personelince, ilçe merkezinde bulunan Altınkaya Anadolu Lisesi'nde eğitim gören yaklaşık 150 öğrenciye temel trafik kuralları anlatıldı.
Seminerde, emniyet kemerinin önemi, emniyet kemeri takılmadığında yaşanacak kazaların getireceği olumsuzluklar, emniyet kemeri takma alışkanlığı kazanmanın önemi, iki tekerli araçlarda kask takmanın önemi, sürücü belgesiz araç kullanılması durumunda karşılaşılacak cezai müeyyideler ve yayaların trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
Yapılan trafik eğitimlerinin, öğretim yılı içerisinde devam edeceği öğrenildi.
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