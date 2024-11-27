Samsun'un Bafra ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla, "kış mevsimi trafik tedbirleri" toplantısında, alınan kararlar gereğince okul servislerinin kışa hazırlıklarını denetlemek üzere denetim yaptı.
Trafik polisleri, zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde okul servis sürücülerini bilgilendirdi, kış lastiği takmayan araçlara müsaade edilmeyeceği, ceza uygulanacağı ve araçların seyrine müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
Denetimlerin kış boyunca devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Okul Servislerine Kış Denetimi - Son Dakika
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